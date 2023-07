Animali: Bonelli (Avs), 'destra approva golpe contro natura, al via caccia libera'

Roma, 14 lug. – (Adnkronos) – “Con l’approvazione del decreto ‘libera caccia’ il governo ha ridotto il parere Ispra sugli abbattimenti e ha ricostituito il comitato tecnico faunistico venatorio eliminandone praticamente la presenza degli ambientalisti, offrendo così la maggioranza ai cacciatori. Un vero e proprio golpe contro la natura e la biodiversità: infatti i cacciatori, proprietari fondiari e contractor potranno abbattere anche cervi, stambecchi e lupi, con ogni tipo di mezzo. È stato svelato così il motivo per cui la Destra ha votato in Europa contro la Legge sulla Natura: perché continuano a far favori a cacciatori e produttori di armi. Noi siamo già a lavoro per impugnare questo decreto". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa e Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.