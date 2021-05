Animali: Caretta, 'tutelare agricoltori da cinghiali, bene protesta a Giro d'Italia'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "Le istituzioni devono tutelare gli agricoltori dalle devastazioni causate dai cinghiali. Tremila ettari di mais distrutti dagli ungulati nel pordenonese, nonostante la presenza di repellenti e delle reti elettrificate. L'unica soluzione per evitare che si continuino a verificare costosissime devastazioni dei campi è l'adozione di piani di gestione della fauna selvatica dannosa, così come richiesto dagli agricoltori durante la protesta inscenata a margine del passaggio del Giro d'Italia e così come previsto dal progetto di legge che ho presentato alla Camera per favorire la gestione della fauna selvatica dannosa".

Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Forza Italia.

"Gestione -aggiunge- che però deve essere agevolata da un iter burocratico di autorizzazioni più snello e accompagnato da un risarcimento totale per tutti gli imprenditori i cui raccolti stanno andando in fumo a causa della straripante presenza di cinghiali in aree antropizzate".