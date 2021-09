Animali domestici, Indagine Aisa: per 9 italiani su 10 sono membri famiglia

Gli italiani amano gli animali da compagnia, li ritengono parte integrante della famiglia e ne riconoscono il ruolo fondamentale di supporto giocato durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. È quanto emerso dal sondaggio che Federchimica AISA, Associazione nazionale imprese salute animale, ha realizzato in collaborazione con SWG, per comprendere a fondo la natura del rapporto che lega gli italiani ai 60 milioni di animali domestici presenti in Italia.