Animali e caldo: i consigli per rinfrescarli

Come aiutare i cani nelle giornate più torride? L'Oasi Felice di Grazia & Marta (@graziaemarta) ha mostrato su Facebook una serie di consigli per rinfrescare i propri animali domestici per aiutarli a sopportare il caldo estivo.