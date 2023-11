Animali "malati e feriti" nelle fattorie da pelliccia in Ue

Roma, 17 nov. (askanews) – Volpi morte o mutilate in gabbia, cani e procioni malati, visoni con gravi infezioni agli occhi. Le immagini diffuse dal gruppo per i diritti degli animali Humane Society International sarebbero state girate clandestinamente da diversi gruppi animalisti in Europa, fra aprile e novembre di quest’anno, in sei paesi dell’Unione europea: venti fattorie in Lituania, cinque in Finlandia, quattro fra Polonia, Spagna, una in Danimarca e una in Lettonia.

In Europa, venti paesi hanno messo al bando l’industria, fra cui l’Italia e altri 14 stati membri dell’Ue. La Humane Society International chiede un bando totale europeo. Una petizione in questo senso ha raccolto oltre un milione e mezzo di firme ed è stata sottoposta alla Commissione europea; una risposta dovrebbe arrivare entro il 14 dicembre.

La Federazione internazionale dei pellicciai ha reagito annunciando che una revisione scientifica delle fattorie da parte dell’Ue sarebbe la benvenuta, e che non si possono trarre conclusioni da immagini clandestine girate da intrusi che spaventano gli animali, mentre il bando dell’industria significherebbe la perdita di migliaia di posti di lavoro.