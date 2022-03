Animali: sequestrati oltre 2.500 volatili, 104 denunciati, multe per 32mila euro

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – I carabinieri forestali hanno concluso la campagna denominata'L’Anello mancante', coordinata dal Reparto operativo – sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali (Soarda) del Raggruppamento carabinieri Cites e condotta congiuntamente ai Nuclei carabinieri Cites di tutta Italia.

Sono stati effettuati oltre 500 controlli, deferite all'autorità giudiziaria 104 persone e posti sotto sequestro circa 2500 uccelli vivi. Elevate inoltre 44 sanzioni amministrative per un importo di circa 32.000 euro. Il nucleo carabinieri Cites di Somma Lombardo in provincia di Varese ha proceduto al controllo di 5 allevatori per un totale di 61 esemplari.

I controlli sono stati volti ad accertare la legale detenzione di avifauna. L’anello ha valenza di 'sigillo di Stato' e pertanto la sua contraffazione o l’uso abusivo di tali sigilli configura dei reati.

"Il numero di uccelli rinvenuti – spiegano i carabinieri forestali – evidenzia un business illecito di particolare rilievo, considerato che il valore di mercato di un esemplare 'da richiamo' può raggiungere anche 500 euro".

Sempre più diffuso è il mercato illegale sia di avifauna da richiamo vivo che di esemplari di uccelli appartenenti a specie protette e particolarmente protette ad esempio i fringillidi, come cardellini, lucherini, frosoni, verdoni che rimangono sistematicamente vittime di metodi di cattura illegali quali: reti, trappole, richiami acustici e colle riuscendo a generare giri d’affari nell’ordine di centinaia di migliaia d’euro l’anno.

I reati ipotizzabili sono, oltre alla frode in commercio, la contraffazione e l’uso abusivo di sigilli, la ricettazione, il maltrattamento animali (alcuni esemplari presentavano lesioni traumatiche agli arti dovute alla manipolazione finalizzata all’inanellamento).