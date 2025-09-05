Anisimova sorprende Osaka, Sabalenka supera Pegula: finale US Open in vista

Due giocatrici si preparano a sfidarsi nella finale degli US Open dopo partite di semifinale ad alta tensione. Amanda Anisimova, 24 anni, ha compiuto un’impresa straordinaria battendo la quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka con un punteggio finale di 6-7(4) 7-6(3) 6-3. Questa vittoria le consente di accedere alla sua prima finale in carriera a Flushing Meadows, dove affronterà Aryna Sabalenka, campionessa in carica, che ha superato Jessica Pegula con un punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Il percorso di Amanda Anisimova verso la finale

Anisimova ha dimostrato grande determinazione e resilienza durante la semifinale. Dopo aver perso il primo set al tiebreak, ha trovato la forza per ribaltare la situazione. “Oh mio Dio. Significa tutto per me,” ha dichiarato Anisimova al termine della partita. “Sto cercando di elaborare tutto questo. È un sogno che si avvera. Essere nella finale degli US Open è sempre stato il mio obiettivo. La speranza è di diventare campionessa.”

Nel primo set, entrambe le giocatrici hanno mostrato una grande intensità, scambiandosi break in un match teso. Il gioco è stato interrotto brevemente a causa di una chiamata controversa da parte del sistema automatizzato, ma Osaka ha ripreso rapidamente il controllo, vincendo il primo set. Tuttavia, Anisimova ha risposto con determinazione, trascinando il match al terzo set dove ha dimostrato la sua superiorità, chiudendo la partita con un colpo decisivo.

Sabalenka, la difesa del titolo

Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, ha confermato il suo status di favorita battendo Jessica Pegula. La campionessa in carica ha dovuto affrontare una partita complessa, ma è riuscita a mantenere la calma e a chiudere il match in tre set. “È stata una partita davvero difficile – ha commentato Sabalenka. “Pegula ha giocato un tennis incredibile e ho dovuto lavorare sodo per ottenere questa vittoria. Sono super felice di essere di nuovo in finale e spero di riuscire a vincere di nuovo.”

Con questa vittoria, Sabalenka si prepara a conquistare il suo secondo titolo consecutivo agli US Open, un’impresa che non si verifica dal tempo di Serena Williams. “Andrò in campo sabato e combatterò per ogni punto come se fosse l’ultimo della mia vita,” ha aggiunto la campionessa bielorussa, mostrando grande determinazione e voglia di vincere.

Il grande incontro finale

La finale tra Anisimova e Sabalenka promette di essere un incontro emozionante. Entrambe le giocatrici hanno dimostrato di essere in grande forma e pronte a lottare per il titolo. Anisimova, dopo la sua vittoria su Osaka, è determinata a non fermarsi qui. “C’è stata tanta pressione e nervosismo all’inizio,” ha ammesso. “Ma ho cercato di rimanere positiva e di godermi ogni momento. Entrambe stavamo giocando un tennis straordinario.”

Sabalenka, dal canto suo, sa che la difesa del titolo non sarà semplice. Con le sue esperienze recenti nei Grand Slam, è chiaro che entrambe le contendenti sono pronte per un confronto che potrebbe rimanere nella storia. Gli appassionati di tennis non possono perdere questo imperdibile evento a Flushing Meadows.