Aniston & Sandler: "A volta starsene sul divano è una buona cosa"

Parigi, 27 mar (askanews) – Molto più commedia che giallo, arriva “Murder mystery 2”, secondo episodio degli investigatori privati Jennifer Aniston e Adam Sandler. Cinque anni dopo, hanno fondato la loro agenzia traballante e si trovano coinvolti in una spirale di crimini al matrimonio sull’isola privata di un ricco amico maraja: dovunque vadano piovono i delitti. A Parigi per promuovere la nuova fatica pirotecnica, appaiono un po’ provati.

“Sono arrivata ieri, ma ho dormito come una pupa. E a casa non dormo bene. Forse dovrei portarmi via il letto” scherza Aniston. “Certamente in questo film c’è una nuvoletta nera che ci segue, o meglio – no diciamo che scopriamo di chi è la nuvola nera e allora gli spieghiamo qui non funziona, caro. E’ una cosa buona”.

Spesso la commedia sfocia nella farsa: missione, intrattenimento puro, ma è meglio l’avventura o guardarla dal divano di casa? “Io sono una grande sostenitrice dei divani dice Aniston. Anche io risponde Sandler, soprattutto del tuo. E’ un divano molto cuscinoso. E ti piacciono i miei cani…”

“A volta torni da una vacanza e avresti bisogno di un’altra vacanza… E’ stancante. Soprattutto se devi risolvere un omicidio!”

Murder Mystery 2 è stato girato fra Parigi e le Hawaii e sarà su Netflix da venerdì 31 marzo.