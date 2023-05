Home > Video > @anitagiordanoreale: "A Cerignola non metto più piede" @anitagiordanoreale: "A Cerignola non metto più piede"

"Sono entrata in un bar con il mio amico a Cerignola. Il ragazzo al bancone mi ha chiesto di andare nel bagno a fargli un servizietto da 20 euro, mi ha messo una mano sul c**o. Sono stata costretta a far intervenire la polizia, ho denunciato una persona". Lo sfogo di @anitagiordanoreale.