Anna Capasso presenta “Ballo da sola”: “Il nuovo singolo è un messaggio di ripartenza”

"L'amore supera ogni ostacolo e accorcia le distanze": così Anna Capasso nel suo nuovo singolo invita a godere del tempo presente.

Forza e tenacia sono solo due delle sue armi vincenti, a cui unisce energia e solarità. Anna Capasso è questa e molto altro e lo dimostra perfettamente nelle sue canzoni: a distanza di un anno dall’uscita di “Bye Bye”, l’artista partenopea ha presentato nell’intervista esclusiva il suo nuovo singolo, “Ballo da sola”.

Anna Capasso, il nuovo singolo è “Ballo da sola”

Un inno al tempo che è il dono più prezioso e un inno all’amore nella sua più intima purezza. “Ballo da sola” racconta “l’amore che supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze”, come recita il testo. Un omaggio anche alle bellezze nostrane, come mostra il videoclip ufficiale girato nella splendida cornice della penisola sorrentina.

Il nuovo singolo è stato scritto dalla stessa Anna Capasso insieme a Massimo D’Ambra, che ne ha curato anche la produzione.

La canzone affronta il tema delle relazioni a distanza. L’artista invita gli ascoltatori a non “pesare” il tempo che si vive con il proprio partner, perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo.

“Per questo brano abbiamo scritto un testo alla portata di tutti, dalle sonorità fresche e allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo”, ha dichiarato Anna Capasso.

Quindi ha aggiunto: “In tanti possono immedesimarsi in “Ballo da sola”: quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese. Quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo, rivivendo tutti i momenti trascorsi insieme. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze”.

Anna Capasso racconta il nuovo singolo

Anna Capasso ha raccontato il progetto che ha dato vita al suo nuovo singolo e le emozioni che ne stanno alla base.

“Il lockdown e le altre limitazioni conseguenti allo scoppio della pandemia hanno costretto tante persone a restare distanti a lungo. Con “Ballo da sola” voglio ricordare che l’amore vero travalica ogni distanza. Un sentimento così importante non può essere cancellato. I sentimenti, sia quelli belli sia quelli più brutti, sono fondamentali. L’importante è creare un dialogo nella coppia, esternando anche i problemi. Non è la quantità del tempo a fare la differenza. L’importante è la qualità del tempo condiviso con le persone più care. Dobbiamo donare il nostro tempo agli altri e non le nostre pause”. Così Anna Capasso ha commentato il suo nuovo singolo ed evidenziato l’importanza preziosa e unica del tempo.

“Ho imparato che dobbiamo goderci al massimo l’oggi. Con le mie canzoni racconto temi forti e importanti, ma con un sound frizzante ed estivo. “Ballo da sola” è poco melodica: preferisco una melodia fresca, che spero possa essere ascoltata in compagnia, magari al tramonto e sorseggiando un cocktail”, ha aggiunto.

Anna Capasso, dal nuovo singolo ai prossimi progetti

“Ballo da sola” è simbolo perfetto della ripartenza, che segna l’inizio di un’estate che si spera sia all’insegna della spensieratezza e della normalità, sebbene restino fondamentali le regole anti-Covid apprese nell’ultimo anno e mezzo.

Anna Capasso è soddisfatta per il suo nuovo singolo, ma non mancano i pensieri sul futuro. Parlando dei progetti futuri, la cantante ha svelato: “Dopo l’estate farò uscire altre canzoni, tra cui un feat”.

Non manca il ricordo per Raffaella Carrà: “È stata una grande signora, sia personalmente sia artisticamente. Farà divertire e ballare gli angeli”, è il dolce pensiero di Anna.