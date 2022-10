Anna e Shana: il primo incontro dopo 9 anni dal trapianto di cuore

Anna e Shana, l'incontro dopo 9 anni grazie ai social: "Volevo conoscere la sorella del mio donatore".

Anna e Shana sono accomunate da un rapporto speciale: la prima è stata trapiantata con il cuore di Davide, fratello della seconda. Le due ragazze si sono incontrate dopo oltre nove anni da quell’evento. Anna ha spiegato come l’organo donatogli da Davide, fratello di Shana Parisella, le abbia salvato la vita.

Viste il più delle volte come delle piattaforme controverse e giudicate negativamente a priori, i social possono essere utili a far incontrare persone che non si erano mai viste prima e far nascere solide amicizie, come nel caso di Anna e Shana che si sono conosciute grazie a Internet.

Nonostante la legge vieti alle famiglie dei donatori di riconoscere i riceventi, Anna ha dichiarato di voler conoscere la sorella del ragazzo che le ha salvato la vita.

Le due sono quindi andate avanti da sole, con forza di volontà e, tramite un appello social, alla fine sono riuscite a incontrarsi.

Anna e Shana: divenute amiche grazie ai social

Come informa FanPage, Anna e Shana hanno raccontato la loro storia nel corso di un evento organizzato da Reginald Green, padre di Nicholas, ucciso sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Il piccolo aveva solo 7 anni; il suo cuore e le cornee furono donati a sette persone.

Anna ha spiegato: “Volevo conoscere la sorella del mio donatore, l’ho trovata, e adesso abbiamo un rapporto speciale”.

Shana Parisella: “Abbiamo deciso di donare gli organi di mio fratello Davide”

Shana Parisella ha raccontato: “Mio fratello minore Davide aveva 20 anni quando è morto in un incidente stradale e a seguito di questo tragico evento abbiamo deciso di donare i suoi organi”. La ragazza ha spiegato che il cuore di suo fratello continua a battere e oggi appartiene ad Anna, che per lei è diventata come una sorella.