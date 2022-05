Anna Falchi e Andrea Ruggieri, storia al capolinea? “Lei ha cambiato casa”

Sarebbe naufragata la storia d'amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, che erano legati da oltre 10 anni.

Secondo indiscrezioni la storia d’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri sarebbe naufragata e l’attrice avrebbe cambiato appartamento.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri: storia naufragata

Amore al capolinea per Anna Falchi e Andrea Ruggieri? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e i fan sono impazienti di saperne di più ma al momento entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Secondo i rumorr in circolazione l’attrice avrebbe cambiato appartamento dopo più di 11 anni insieme all’imprenditore, nipote di Bruno Vespa.

I tradimenti

La showgirl in passato ha confessato di aver sempre “tradito” i suoi partner. “ Sì, sempre. A volte per ritorsione. Sono vendi-cattiva”, aveva ammesso, mentre in merito a Ruggieri aveva confessato:

“Andrea ha rispettato le mie priorità, è rimasto un passo indietro, anche se mi ha aiutato a crescerla, pur vivendo in due case separate”.

Non è dato sapere se la notizia della loro separazione sia vera e in tanti tra i fan sono curiosi di sapere se Anna Falchi svelerà i motivi dietro il loro presunto addio.

In passato l’attrice è stata legata a Rosario Fiorello, su cui ha detto: “Con Fiorello è stata una grande passione. In quel periodo vivevo a cento all’ora, come una vera star. Fu un’esplosione, una botta di adrenalina, eravamo sulle copertine di tutti i giornali.