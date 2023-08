Anna Falchi è tornata single: "Da due mesi, ma non parliamo di ex per carità"

Anna Falchi è tornata single: "Da due mesi, ma non parliamo di ex per carità"

Anna Falchi è tornata single. L’attrice e conduttrice ha messo fine alla sua ultima relazione due mesi fa ed è contenta di averlo fatto. Non a caso, ha lanciato una specie di frecciatina a tutti i suoi ex.

Anna Falchi è tornata single

Intervistata dal Messaggero, Anna Falchi ha confessato di essere tornata single. L’attrice e conduttrice, che a breve tornerà in televisione con I Fatti Vostri, ha messo fine alla sua ultima relazione due mesi fa. Questa rottura l’ha fatta tornare a sorridere, tanto che ha trascorso una delle estati più belle della sua vita, ovviamente in compagnia della figlia Alyssa. Ha dichiarato:

“Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa, abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Maiorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”.

Perché Anna Falchi ha mollato il fidanzato?

Anna ha annunciato così di essere tornata single:

“Sto vivendo una seconda giovinezza, non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex per carità. Alla fine si spegne la fiamma e allora è meglio stare da soli”.

La Falchi aveva una relazione da un anno e mezzo con Walter Rodinò, ma non è voluta entrare nei dettagli della rottura. Al contrario, ha lanciato una frecciatina a tutti i suoi ex, sottolineando che è meglio non parlare di loro.

Il matrimonio? L’errore più grande

Oggi che è tornata single, Anna Falchi non ha più alcun dubbio: il suo errore più grande è stato il matrimonio con Stefano Ricucci. Ha ammesso: