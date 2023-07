Anna Falchi ha davvero problemi con Tiberio Timperi? La conduttrice e showgirl, considerando che da settembre si ritroverà al timone de I Fatti Vostri in sua compagnia, ha voluto chiarire la situazione.

Anna Falchi: le voci sui contrasti con Tiberio Timperi

Come sappiamo da qualche settimana, nella prossima stagione televisiva Tiberio Timperi andrà a sostituire Salvo Sottile al timone de I Fatti Vostri. Nel programma, il conduttore troverà Anna Falchi, presente nel cast per il terzo anno consecutivo. Intervistata da Libero Quotidiano, la showgirl ha parlato della voci sui contrasti con Tiberio. Stando a quanto sostiene Dagospia, i problemi tra i due sarebbero stati causati da un desiderio di Timperi: avere Ingrid Muccitelli al suo fianco al posto di Anna. “Gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l’arrivo dell’amica e collega“, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Le dichiarazioni di Anna Falchi su Tiberio Timperi

Anna Falchi ha così replicato alle voci sui contrasti con Tiberio:

“Con Tiberio ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà tutto una sorpresa. A me le novità piacciono. Mi entusiasmano e mi incuriosiscono. Per cui sono assolutamente ottimista”.

Le parole su Salvo Sottile

Tra Anna e Tiberio Timperi, quindi, non ci sono problemi. Non hanno mai lavorato insieme, pertanto la prova del nove deve ancora essere fatta. In merito all’addio di Salvo Sottile, invece, la Falchi ha ammesso: