Anna Foglietta: serve l'educazione sessuo-affettiva a scuola

Milano, 19 dic. (askanews) – “In fondo il cambiamento spaventa sempre, culturalmente non siamo ancora pronti, è un fatto politico e la politica credo non sia pronta. Noi possiamo fare il massimo nelle nostre case, coi nostri figli, con l’educazione che insegniamo, però io credo che fintanto che non venga inserita nelle scuola l’educazione sessuo-affettiva, davvero poco si può fare”.

Così Anna Foglietta Anna Foglietta sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, ospite della prima puntata di “Lezioni private” con Luca Sommi, in onda sabato 20 dicembre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

“I nostri figli fin da piccoli devono imparare davvero cosa vuol dire il consenso, non valicare quel confine, capire e rispettare l’altro, non soltanto le donne, capire e rispettare con dolcezza; applicare all’interno del codice esistenziale parole fondamentali per interpretare il proprio sentire; pochissimi di noi, soprattutto pochi uomini, sanno codificare le proprie emozioni”, ha continuato l’attrice.

Il nuovo format in arrivo sul Nove approfondisce i grandi temi universali legati all’attualità: dal 20 dicembre per 4 settimane in prima serata arriva “Lezioni private”, programma disponibile anche in streaming su Discovery+, racconterà la realtà attraverso l’arte, la letteratura, la musica esplorando nuove chiavi di lettura del presente e del futuro insieme a voci del panorama culturale italiano.

Il giornalista, scrittore, autore e docente universitario, affiancato in studio da ospiti differenti in ogni puntata, si interrogherà su quattro macro-temi: giustizia (sabato 20 dicembre), guerra (27 dicembre), bellezza (3 gennaio) e felicità (10 gennaio).

Sono i capolavori dell’arte senza tempo – come “Il bacio di Giuda”, “La Dama con l’ermellino”, “La Primavera”, “La Gioconda” – a dare il via alla riflessione e al confronto fra più voci, dimostrandosi uno strumento per capire e decifrare il mondo contemporaneo e le sue complessità, diventando così il filo conduttore delle serate, dall’analisi dell’opera ai singoli faccia a faccia con gli ospiti, fino ai racconti di Luca Sommi, intrecciando parole e racconto visivo.

Ospiti della prima puntata di sabato 20 dicembre Roberto Vecchioni, Marco Travaglio e Anna Foglietta, per affrontare il tema della giustizia, umana e universale. Nelle prossime puntate, previsti interventi di Barbara Alberti, Stefano Bonaga, Giovanna Botteri, Massimo Cacciari, Paolo Crepet, Selvaggia Lucarelli, Tomaso Montanari, Paolo Nori.

“Lezioni private” (4×90′) è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery, a cura di Luca Sommi con la consulenza di Alessandro Garramone e con la regia di Cristiano D’Alisera.

Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, disponibile in streaming su Discovery+ e tivùsat canale 9.