Anna Lou Castoldi compie 22 anni. Asia Argento: "Un privilegio essere tua madre"

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha compiuto 22 anni. In queste ore sua madre Asia Argento le ha voluto dedicare uno splendido messaggio attraverso i social.

Anna Lou Castoldi: la dedica di Asia Argento

Anna Lou Castoldi ha spento 22 candeline, e per l’occasione sua madre Asia Argento ha deciso di dedicarle un amorevole messaggio attraverso i social. “Buon 22esimo compleanno Anna-Lou, sei la mia gioia, il mio orgoglio, la mia forza, la mia ragione di vita”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Sono fiera di quello che sei, e di tutto ciò che stai diventando. La tua anima è profonda, la tua mente aperta. È un privilegio poter essere tua madre. Ti amo più di ogni cosa”.

Anna Lou è la figlia che l’attrice ha avuto insieme al suo ex, Marco Castoldi. A seguire Asia Argento ha avuto un altro figlio, Nicola, insieme a Michele Civetta. Nonostante sia giovanissima, Anna Lou ha confessato di essere andata via presto di casa e di aver svolto i più svariati lavori pur di mantenersi da sola. Oltre ad aver lavorato come attrice, Anna Lou sta cercando di affermarsi nel mondo dell’arte e ha confessato di abitare in un piccolo borgo in compagnia della sua fidanzata.