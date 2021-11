Anna Maria Barbera torna a Zelig 2021: come mai è stata così tanto lontana dalla tv?

Anna Maria Barbera torna a far parte del cast di Zelig 2021: cosa l'ha tenuta lontana dalla tv negli ultimi anni?

Diventata famosa interpretando il personaggio di Sconsy, una donna del sud emigrata al nord, a Zelig Cirus, Anna Maria Barbera è tornata a far parte del programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: come mai da anni si era tenuta lontana dalla tv?

Anna Maria Barbera a Zelig 2021

Dopo un periodo d’oro segnato da Zelig, Scherzi a parte, Striscia la notizia e Il paradiso all’improvviso, nel 2011 la comica aveva iniziato a comparire sempre meno in televisione fino a sparire definitivamente dalle scene. Da un momento all’altro, infatti, i suoi fan dovettero abituarsi all’assenza della sua autoironia e dei suoi monologihi in dialetto meridionale.

A rallentare la sua carriera televisiva, che ora è pronta a decollare nuovamente con la partecipazione a Zelig 2021, ha contribuito un momento difficile di cui non ha mai voluto parlare dettagliatamente ma soltanto accennare.

In una puntata di Domenica In aveva infatti fatto riferimento ad un lutto in famiglia e alle condizioni di sua madre che la guardava da casa.

Anna Maria Barbera a Zelig 2021: “Ho affrontato un periodo difficile”

“Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza e di una presenza quando c’è una forte sofferenza.

“, aveva affermato Anna Maria senza dilungarsi per rispetto di tutti e soprattutto di sua madre “che tira avanti“.