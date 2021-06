Anna Munafò sul body shaming: “Peso 92 chili ma sto bene”

Anna Munafò ha confessato di aver subito body shaming a causa dei suoi chili di troppo e ha dichiarato quale sarebbe la sua opinione a riguardo.

Anna Munafò si è recentemente sfogata sui social per il body shaming da lei subito a seguito del suo amento di peso e a seguire ha voluto spiegare più nel dettaglio la sua opinione.

Anna Munafò: i chili di troppo

Oggi Anna Munafò ha preso le distanze dal mondo tv e ha avuto un bambino. Sui social lei stessa ha confessato che anche il suo aspetto sarebbe cambiato negli ultimi anni: la gravidanza e il suo amore per il cibo l’avrebbero fatta aumentare di ben 28 chili, ma per lei questo non rappresenterebbe un problema.

“I chili si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza.

Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa”, ha dichiarato Anna Munafò, che in passato ha preso anche parte a Miss Italia e a Uomini e Donne. Lei stessa ha dichiarato che in passato, a causa dei suoi chili di troppo, avrebbe subito in più di un’occasione body shaming.

Anna Munafò: il body shaming

Anche se oggi è felice e si sente serena con se stessa, Anna Munafò ha dichiarato che in passato si sarebbe vergognata per gli atteggiamenti di alcune persone nei suoi confronti. Qualcuno infatti l’avrebbe derisa per il suo aspetto fisico e per i suoi chili di troppo, fatto che per lei invece non è mai stato di vitale importanza.

“Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena”, ha dichiarato, ammettendo di provare vergogna per la persona in questione.

Anna Munafò: Miss Italia

Anna Munafò ha anche dichiarato che le sarebbe giunta voce, durante la sua partecipazione a Miss Italia, che alcune delle finaliste si fossero messe d’accordo per festeggiarla qualora lei avesse vinto proprio per via dei suoi chili di troppo:

“Quando ho partecipato al concorso pesavo 58 chili. Ero magra, ma non anoressica. Avevo le mie forme. (…) Mi arrivò voce, che alcune delle finaliste si erano messe d’accordo che se avessi vinto io non mi avrebbero applaudito o festeggiato perché per loro ero grassa. Per loro ero la cicciona della situazione solo perché avevo i fianchi, il seno, il sedere (…) “, ha ammesso Anna Munafò.