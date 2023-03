Anna Oxa a Domenica In: "Trattativa complessa"

Lo staff di Anna Oxa sarebbe in trattativa con Domenica In. Tutto quello che c'è da sapere e il cachet richiesto.

Secondo indiscrezioni Anna Oxa sarà presto ospite a Domenica In ma il cachet da lei richiesto sarebbe a dir poco esorbitante.

Anna Oxa a Domenica In: la trattativa

Da ore sui social si vocifera che Anna Oxa possa essere una delle prossime attesissime ospite a Domenica In ma la trattativa per la partecipazione della cantante allo show di Mara Venier, secondo indiscrezioni, sarebbe ancora in corso e non ci sarebbe nulla di certo. Anzitutto sembra infatti che la cantante abbia richiesto come cachet una cifra pari a 35mila euro. In secondo luogo sembra poi che la Rai dovrà stabilire se lei possa effettivamente partecipare al programma tv dopo il contenzioso che l’ha vista protagonista con Ballando con le Stelle.

La vicenda del contenzioso non ha pesato ad esempio sulla partecipazione di Anna Oxa a Sanremo, e lo stesso direttore Rai Stefano Coletta ha affermato che la cantante sarebbe sempre la benvenuta. In tanti sono curiosi di sapere se Anna Oxa parteciperà davvero al programma e se ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa attualmente in corso con Domenica In.

Di recente la cantante ha replicato contro i gossip sul suo conto e relativi alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.