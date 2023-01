Qualche giorno fa, è saltata fuori una notizia che vedeva Anna Oxa nel mirino della Polizia Municipale di Sanremo.

Lo staff dell’artista ha rotto il silenzio, sottolineando che si tratta di una fake news costruita a tavolino “dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua“.

“Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La cantante è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento“: questo il titolo di un portale sulla disavventura di Anna Oxa nella città dei fiori.

Il testo, in un secondo momento, è stato modificato: “Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, l’auto dove viaggiava Anna Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La vettura che ha portato la cantante all’Ariston è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento“. Stando a quanto sostiene lo staff della Oxa, si tratta di una fake news studiata a tavolino.

Dopo la diffusione della notizia, Oxarte ha rotto il silenzio.

Lo staff di Anna Oxa ha fatto sapere:

“Oxarte informa, a tutela dei diritti umani e de diritti della persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla redazione diretta dalla signora Barbara Pasqua. Per non parlare della figura che sta facendo fare alla ‘città dei fiori’. Il fotografo ha costruito una storia per guadagnare qualche soldino a discapito dei diritti umani e della dignità della persona, ledendo l’onore e la reputazione di una grande artista. Anna Oxa non è stata multata, non ha mai incontrato i vigili urbani, non ha ricevuto nessuna notifica. Non è stata nel mirino dei vigili”.

A quanto pare, la cantante non ha mai avuto a che fare con la Polizia Municipale di Sanremo e non è stata multata.

Lo staff di Anna Oxa, facendo nomi e cognomi, ha così ricostruito la vicenda:

“Di seguito i fatti: Anna Oxa è arrivata al teatro Ariston di Sanremo per fare le prove, il 25.01.2023 alle ore 14:18 (documentabile/traccia). Ha finito alle ore 16 e 30. Come potrà documentare la Polizia Locale di Sanremo. Nessuno della società Oxarte ha ricevuto notifiche e/o contestazioni per aver commesso infrazioni e/o violato il codice stradale a Sanremo. Si stanno accertando i fatti e per questo sono state interpellate le autorità locali per far emergere la verità. Giovanna, che conoscete tutti, ha fornito il biglietto utilizzato per il parcheggio. Anna Oxa è ignara dei fatti privati e personali di Giovanna, che dal momento in cui ci ha accompagnate con la sua auto, permettendoci così di lasciare la macchina di Oxarte in Hotel, è stata inseguita dal fotografo ‘Antonino’ che ha costruito una storia inesistente che evidentemente è piaciuta alla redazione, tanto da pubblicarla senza aver accertato i fatti. Se considerate che i giornalisti ‘moderni’ informano i consumatori/cittadini facendo solo copia ed incolla, comprenderete perché la divulgazione della notizia falsa, anche dalle altre redazioni. La signora Pasqua si è guardata bene da chiedere scusa (?) alla signora Oxa, continua a cambiare la notizia per evitare quello che sarà inevitabile. Abbiamo già detto che per esporre atto di querela abbiamo 90 giorni di tempo. Il fotografo non era contento di descrivere la verità, troppo perbene (?). La signora Oxa uscendo dal cancello del teatro Ariston a Sanremo ha abbassato il finestrino dell’auto per salutare i propri fans, che la chiamavano. ‘Antonino’ era in cerca di cronaca nera? Si inventa così il crimine. Soldi! Soldi! In cambio del fango buttato ad una Donna che ha le suole delle scarpe molto più pulite delle gesta malsane che calpestano tutto per soldi. Questa è follia! Per non parlare del fenomeno ‘Carlo’ che mente sapendo di mentire (tutto documentabile). Come si fa a seguire una signora, in questo caso Giovanna, per creare situazioni inverosimili”.