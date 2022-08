Anna Pettinelli accusata di ritoccare le foto: “Che male c’è?”

Anna Pettinelli si è sfogata via social dopo che in molti l'hanno accusata di abusare del fotoritocco.

Anna Pettinelli ha replicato via social dopo che, in molti, l’hanno accusata di ritoccare le sue foto.

Anna Pettinelli: le foto ritoccate

In molti in queste ore hanno accusato Anna Pettinelli di abusare dei filtri dei social per ritoccare le sue immagini e sembrare più giovani.

Il volto tv ha deciso di replicare con un lungo sfogo in cui ha precisato che, secondo lei, non ci sarebbe nulla di male:

“Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio, visto che da giorni rompete le pa**e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa.

Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura, ma anche voi avete diritto a vivere. Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io, per esempio, uso Facetune per fare la pelle più liscia.

Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e lì, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io”, ha scritto.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno dato ragione a Anna Pettinelli. In particolare Tina Cipollari ha scritto: “Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna. Vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle ces** allucinanti”.

Mentre Pamela Petrarolo ha aggiunto: “Fatevi una vita e guardatevi allo specchio prima di giudicare e criticare, vergognatevi. Un giorno mi piacerebbe incontrarli tutti, voglio vedere tutte ste gnocche al sugo. Un bacetto da me.”