Anna Pettinelli avrà un nuovo programma con Maria De Filippi, la regina di Mediaset

Anna Pettinelli, che per anni ha rivestito il ruolo di insegnante di canto ad "Amici", ha in cantiere un programma con la De Filippi

Anna Pettinelli, nota in primo luogo per il ruolo di conduttrice radiofonica, da qualche anno aveva un “posto fisso” in tv come insegnante di canto ad “Amici” di Maria De Filippi. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la Pettinelli potrebbe non tornare di nuovo a rivestire gli stessi panni per la nuova edizione del talent show.

Forse, al suo posto, ci sarà invece Arisa. Nonostante questo, per lei potrebbero esserci alcune sorprese in cantiere, tra cui proprio un programma con la regina di Mediaset.

Anna Pettinelli avrà un nuovo programma con la Maria De Filippi: le voci

Appresa la notizia che Anna Pettinelli, con ogni probabilità diserterà Amici quest’anno, ne arriva un’altra dai contorni ancora poco definiti. Il programma a cui dovrebbe partecipare, in collaborazione con Maria De Filippi, è Fascino.

Si suppone che questo progetto andrà in onda sulla celebre piattaforma streaming WittyTv.

Secondo le dichiarazioni rilasciate: “Esclusa dalla nuova edizione del talent Show, per Anna Pettinelli arrivano altri progetti. Oltre a garantire la sua presenza come opinionista a La vita in diretta, alcune voci svelano la sua collaborazione diretta in un progetto soprannominato Fascino, affidato a Maria De Filippi. Al momento, non si hanno ulteriori dettagli”.

L’ipotesi di WittyTv

Secondo a quanto è stato svelato su TvBlog, tra i pochi dettagli che sono trapelati sul programma, esiste quello secondo cui potrebbe andare in onda su una delle reti Mediaset. Inoltre, non si esclude neanche che possa diventare un contenuto visibile sulla piattaforma streaming WittyTv.

Non resta altro che aspettare per capire quale sarà il nuovo impegno televisivo di Anna Pettinelli a partire dalla prossima stagione.