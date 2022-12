Anna Pettinelli contro Attilio Romita: "Schifo"

Anna Pettinelli segue assiduamente ciò che accade al GF Vip e in queste ore, attraverso i social, si è sfogata contro Attilio Romita per ciò che è accaduto tra lui e Sarah Altobello nella casa di Cinecittà.

Anna Pettinelli contro Attilio Romita

Attraverso i social Anna Pettinelli si è scagliata contro Attilio Romita per il comportamento da lui avuto con Sarah Altobello nella casa del GF Vip. “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”, ha scritto il volto tv, che già nei giorni scorsi non aveva perso occasione per commentare quanto sta accadendo all’interno della Casa più spiata d’Italia.

In queste ore in tanti tra i suoi fan le hanno dato ragione e in molti si sono scagliati contro Attilio per il suo comportamento.

La lettera di Mimma

La compagna di Attilio Romita non ha digerito la complicità avuta all’interno del GF Vip tra il suo compagno e Sarah Altobello e in queste ore ha scritto una lettera pubblica con cui si è scagliata contro di lui. Nel messaggio di Mimma – questo il soprannome con cui si è firmata la donna – si legge: “Sono profondamente delusa e rammaricata dalle tue parole”, e ancora: “Sei letteralmente irriconoscibile (…) Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo”.