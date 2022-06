Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati: la prof di Amici non è più "Bella Patata".

Storia d’amore al capolinea per Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi. La speaker radiofonica e professoressa di Amici ha mollato il doppiatore, con il quale aveva partecipato a Temptation Island. Perche si sono lasciati?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati

Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi, per la tristezza dei fan, si sono lasciati. A far intendere che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è stata la professoressa di Amici. Ospite di Verissimo, aveva ammesso che l’amore “Non va bene per niente“. A distanza di qualche giorno da questa frecciatina, la Pettinelli ha vuotato il sacco.

Le parole di Anna Pettinelli

Ospite di S’è Fata Notte, Anna ha confessato a Maurizio Costanzo che la storia d’amore con Macchi è finita.

Senza troppi giri di parole, la Pettinelli ha ammesso:

“Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”.

La prof di Amici non è entrata nei dettagli della rottura, ma ha fatto intendere di essere stata lei a mollare Stefano.

Anna Pettinelli non è più “Bella Patata”

I fan hanno avuto modo di conoscere la storia d’amore tra Anna e Stefano grazie alla loro partecipazione a Temptation Island. Iconica la frase della Pettinelli durante il falò di confronto: “Bella Patata sono io“. Con questo ammonimento, la speaker aveva richiamato all’ordine il fidanzato, colpevole di aver chiamato una tentatrice con il diminutivo a lei destinato. A distanza di tre anni da questo momento, Anna è tornata single e Macchi è libero di chiamare “Bella Patata” qualsiasi donna.