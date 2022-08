Anna Pettinelli, frecciatina ad Arisa: “Mi fa venire la labirintite”

Anna Pettinelli ha lanciato una frecciatina al vetriolo ad Arisa, che la sostituirà ad Amici di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli è stata fatta fuori da Amici e al suo posto è stata richiamata Arisa. La speaker radiofonica, pur non facendo nomi, ha sganciato una sonora frecciatina alla collega.

Dopo aver fatto parte di Amici per tre edizioni consecutive, Anna Pettinelli ha fatto i bagagli e ha lasciato il talent.

Al suo posto è stata richiamata Arisa, che aveva già vestito i panni di prof di canto. Secondo Dagospia, la speaker radiofonica non avrebbe per nulla gradito il ritorno di Rosalba Pippa. Il giornalista Ivan Rota ha scritto:

“Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. ‘Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite ‘.”.

Frecciatina ad Arisa a parte, la Pettinelli è stata intervistata da Lorella Cuccarini e si è detta molto contenta di aver fatto parte di Amici. Non solo, ha riservato bellissime parole anche a Maria De Filippi. Ha dichiarato:

“La ringrazierò sempre di questa opportunità perché io non ci avevo mai nemmeno pensato, anche se con l’RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori. Una qualità di Maria? Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa, l’ha vista prima di te. È una finissima psicologa. Sa dove andrai tu, dove andranno i ragazzi. È diventata un fenomeno. È puntigliosa precisa, ma se no non sarebbe dov’è”.