Anna Pirozzi, dieci anni di carriera da superstar

Roma, 24 giu. (askanews) – Dieci anni di carriera contro ogni pregiudizio: Anna Pirozzi, soprano drammatico, voce densa e duttile, festeggerà il 26 giugno. Dieci anni da quando debuttò a ben 37 anni, ma da allora si è presa tutte le sue rivincite; come nel trionfo in Lady Macbeth lo scorso autunno alla Royal Opera House che vediamo nelle immagini.

La napoletana debuttò nel 2012 a Torino nel Ballo in Maschera dopo una lunga gavetta, gli studi tardivi in Conservatorio e l’addio alla vita da cantante pop.

Non c’è età per le passioni; oggi è contesa dai teatri d’Europa. Il 26 giugno celebra a Madrid dove prepara “Nabucco” con la sua Abigaille, ruolo che ha cantato oltre cento volte e che riporterà a Zurigo in autunno.

Questa estate Anna Pirozzi sarà anche al festival di Martina Franca per un recital, e poi i tanti ruoli che mettono in luce la potenza, l’agilità e la luminosità del suo strumento: Tosca all’Opera di Roma in novembre, la Forza del Destino a Parigi in dicembre, e ancora Trovatore e la prossima primavera Turandot a Londra.