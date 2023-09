Storia d’amore al capolinea per Anna Safroncik. L’attrice ha confessato di essere tornata single perché stanca della superficialità del compagno Marco Maria Mazio.

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Anna Safroncik ha rivelato di essere tornata single. La relazione con l’imprenditore Marco Maria Mazio era iniziata nel mese di gennaio 2022, ma dopo un anno e mezzo è arrivata al capolinea. Stando a quanto dichiarato dall’attrice, la love story è finita perché non c’era “profondità“.

Anna ha dichiarato:

“Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola. (…) Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più”.