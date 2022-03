Anna Safroncik, il padre e la moglie sono riusciti a fuggire da Kiev: “Sono in salvo”

Anna Safroncik ha aggiornato i fan sulle condizioni di suo padre, che è riuscito a fuggire da Kiev.

Anna Safroncik nei giorni scorsi ha aggiornato i fan sulla situazione in Ucraina e ha espresso la sua preoccupazione per suo padre e per i suoi cari rimasti nel paese. Nelle ultime ore l’attrice ha fatto sapere che suo padre e la moglie sarebbero riusciti a fuggire da Kiev.

Anna Safroncik: il padre in Ucraina

Gli ultimi giorni sono stati pervasi da grande preoccupazione per Anna Safroncik, addolorata per la guerra che ha colpito il suo paese natale e preoccupata per il padre, rimasto con il resto della famiglia a Kiev. Nelle ultime ore l’attrice ha aggiornato i fan dei social affermando che suo padre e la moglie sarebbero riusciti a mettersi in salvo:

“Finalmente dopo tutti questi giorni in viaggio sono arrivati a casa mia…

al sicuro”, ha scritto l’attrice, e ancora: “Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra solidarietà amici”.

Gli appelli dell’attrice

Nei giorni scorsi, attraverso i social, l’attrice ha lanciato diversi appelli per chiedere aiuto per i suoi concittadini: “Quello che sta succedendo è davvero terribile. Io sono fortunata, papà sta arrivando a Roma, ma tutto questo non è giusto. Non è giusto. Dobbiamo cercare di aiutarli. Mi organizzerò e vi darò delle notizie più concrete su dove rivolgervi per aiutare il popolo ucraino.

Ci sono tantissime persone in arrivo in Italia che sono rimaste senza casa, tantissime famiglie rimaste senza uomini perché sono rimasti a combattere. C’è bisogno di una mano”, ha dichiarato Anna Safroncik, che ha riportato anche alcune drammatiche testimonianze di ciò che sta accadendo in Ucraina.