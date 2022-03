Anna Tatangelo: “Così mi sono staccata da Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo ha svelato alcuni retroscena in merito alla fine della sua storia con Gigi D'Alessio.

A due anni dall’addio a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha svelato alcuni dei retroscena della loro separazione.

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

Oggi Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la serenità accanto al rapper Livio Cori e al figlio Andrea, ma la cantante – ex storica di Gigi D’Alessio – ha confessato che si sarebbe sottoposta a un lungo percorso di psicoterapia prima di riuscire a superare la separazione e che essere indipendente economicamente l’avrebbe senza dubbio aiutata.

“La stabilità economica? Anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento.

Io l’ho fatto. Mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola”, ha dichiarato la cantante, che oggi vive in un suo appartamento a Roma (mentre il fidanzato risiede a Napoli per motivi di lavoro).

La storia con Livio Cori

Nonostante sia felice accanto al rapper Livio Cori, Anna Tatangelo ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro storia e ha fatto sapere che per il momento non starebbero pensando al matrimonio né ad altri progetti per il futuro.

“Preferisco pensare al presente”, ha precisato la cantante.

Nel frattempo il suo ex, Gigi D’Alessio, sembra aver ritrovato a sua volta la serenità accanto a Denise Esposito, con cui ha avuto il suo quinto figlio. “Sono molto felice della mia vita con Denise perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. È molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. È molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l’hanno voluto”, ha confessato.