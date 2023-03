Anna Tatangelo e LDA, in che rapporti sono? Il gesto della cantante non lascia spazio a dubbi.

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo e il ‘figliastro’ LDA in che rapporti sono? Il gesto della cantante non lascia spazio a dubbi.

Anna Tatangelo e LDA: in che rapporti sono?

LDA, dopo l’avventura ad Amici, ha spiccato il volo. Il figlio di Gigi D’Alessio ha debuttato al Festival di Sanremo 2023 e, anche se non è arrivato nelle prime postazioni, ha riscosso un certo successo. Ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il ragazzo ha parlato degli ultimi anni della sua vita, ma non ha menzionato l’ex ‘matrigna’ Anna Tatangelo. La domanda, quindi, sorge spontanea: in che rapporti sono?

Il gesto di Anna Tatangelo per LDA

Anche se LDA non ha parlato di Anna, il comportamento di lei durante la sua partecipazione a Sanremo 2023 non lascia spazio a dubbi. Durante la prima esibizione di Luca D’Alessio sul palco dell’Ariston, la Tatangelo ha condiviso una Instagram Stories con la sua immagine, aggiungendo una emoticon a forma di cuore. Ergo: i rapporti tra loro sono ottimi.

Anna e LDA: rapporti ottimi dopo la separazione da Gigi

Anna e LDA, molto probabilmente, hanno ottimi rapporti anche per il bene di Andrea, primo e unico figlio della Tatangelo, quarto pargolo per Gigi e fratello di Luca.