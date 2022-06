Finita la storia d'amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori: "Lei non smette di pensare a Gigi D'Alessio".

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati definitivamente. Dopo “sei mesi di alti e bassi“, la cantante di Sora ha deciso di mollare il collega. Il motivo? Non avrebbe mai spesso di pensare all’ex compagno Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo ha mollato Livio per Gigi?

La love story tra Anna Tatangelo e Livio Cori è iniziata più di un anno fa. I due, dopo essere stati paparazzati più volte, hanno deciso di uscire allo scoperto. Hanno iniziato a mostrarsi insieme sui social, senza più nascondere quello che agli occhi di tutti appariva come un grande amore. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. Si è parlato di crisi e di addio, con tanto di cancellazione delle foto di coppia dal profilo Instagram di Anna.

Adesso sembra ufficiale: la Tatangelo ha mollato Cori. Secondo un’indiscrezione, il motivo sarebbe da ricollegare all’ex compagno Gigi D’Alessio.

L’indiscrezione su Anna, Livio e Gigi

The Pipol Gossip scrive:

“Dopo sei mesi di alti e bassi, dopo aver annunciato sui social la loro unione, dopo aver cancellato dai social (soprattutto Anna Tatangelo, ndr) ogni traccia della loro love story, Pipol annuncia che è ufficialmente finita la storia tra la cantante e il rapper napoletano Livio Cori. Anna, dopo aver passato gli ultimi due mesi di tira e molla, ha scelto di stoppare la relazione. Fonti vicine a noi raccontano che il cuore della bellissima cantante e conduttrice non avrebbe mai smesso di battere per il suo ex Gigi D’Alessio. Livio, intanto, è un ricordo lontano, chiuso, definitivamente messo da parte con enorme sofferenza del ragazzo innamoratissimo di lei”.

Tralasciando la fine della love story con Livio, la domanda dei fan è un’altra: possibile che Anna sia ancora innamorata di Gigi?

Anna Tatangelo ancora innamorata di Gigi

Al momento, né Anna e né tantomeno Livio hanno parlato della fine della love story. Ovviamente, la Tatangelo non ha confermato neanche il suo amore per Gigi D’Alessio. Il loro rapporto è durato tanti anni e ha visto la nascita di un figlio.

Insomma, non si tratta di un legame lampo, altrimenti la loro casa non si sarebbe mai chiamata Amorilandia. Nel frattempo, però, il cantante napoletano si è rifatto un’altra vita e nei mesi scorsi è diventato papà per la quinta volta.