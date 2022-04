Anna Tatangelo e Livio Cori, i motivi dell'addio: chi ha scelto di chiudere la relazione?

Anna Tatangelo e Livio Cori, lasciando tutti senza parole, si sono lasciati. Secondo alcune indiscrezioni, è stata la cantante di Ragazza di periferia a decidere di mettere un punto alla relazione. Quali sono i motivi che l’hanno spinta a dire addio al collega?

Anna Tatangelo e Livio Cori: i motivi dell’addio

Fino a qualche giorno fa, Anna Tatangelo e Livio Cori sembravano più innamorati che mai. I due apparivano insieme sui rispettivi profili social e nulla faceva pensare ad una crisi in corso. Eppure, di punto in bianco, i due si sono mollati, arrivando a compiere gesti ‘virtuali’ eclatanti. A rendere pubblica la rottura è stato il settimanale Chi, che spiffera anche i motivi dell’addio. Sembra che a decidere di mettere un punto alla love story sia stata la cantante di Ragazza di periferia.

Incomprensioni caratteriali alla base dell’addio

Secondo quanto sostiene la rivista diretta da Alfonso Signorini, la Tatangelo avrebbe deciso di mettere fine alla relazione con Cori a causa di incomprensioni caratteriali. Nel corso di un anno di storia d’amore, Anna avrebbe fatto di tutto per farsi passare i “mal di pancia” dovuti al caratterre di Livio, ma, alla fine della fiera, si è dovuta arrendere all’evidenza.

Il gesto social di Anna Tatangelo

I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla rottura, ma Anna ha messo a segno un gesto social che non lascia spazio a dubbi.

La Tatangelo ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano con Cori.