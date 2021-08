Anna Tatangelo esce allo scoperto con la nuova fiamma: il bacio sui social

Anna Tatangelo è uscita allo scoperto insieme alla sua nuova fiamma, il rapper 31enne Livio Cori.

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più: sui social la cantante, reduce dalla rottura da Gigi D’Alessio, ha postato un video dove si vede il nuovo fidanzato mentre la bacia con trasporto.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il bacio

Dopo esser stati paparazzati durante le loro vacanze in Puglia Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più: sui social è stata la stessa cantante a postare un video dove si vede la nuova fiamma baciarla con trasporto su una guancia. La liaison tra i due è emersa lo scorso maggio e poi, alcune settimane fa, sono stati avvistati mentre si baciavano con passione in una spiaggia della Puglia (dove starebbero trascorrendo le vacanze insieme al figlio della cantante, Andrea, e dove lei avrebbe conosciuto i familiari di Cori).

Per la Tatangelo si tratta della prima storia importante dopo la fine della sua lunga e travagliata uniione con Gigi D’Alessio, che oggi sembra aver ritrovato la felicità accanto a Denise Esposito (che sta per renderlo padre per la quinta volta).

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

Nonostante abbiano fatto di tutto per preservare la loro privacy dopo la definitiva rottura avvenuta nel 2020, si vocifera che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si siano lasciati nel migliore dei modi.

La cantante – secondo indiscrezioni – se la sarebbe presa per le modalità in cui sarebbe stata messa al corrente dell’arrivo di un quinto figlio del suo storico ex compagno. In passato Anna Tatangelo ha anche scagliato alcune frecciatine contro D’Alessio, padre di suo figlio Andrea.

“Il problema (con Gigi D’Alessio ndr.) è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…sto scherzando…lui è rimasto sempre di 20 però”, ha dichiarato lei, e ancora: “Mi ha aiutata per il fatto di avere a fianco una persona con 20 anni più di me di esperienza artistica.

Mi ha svantaggiato perché nel momento in cui sono uscita fuori di casa con la sua musica tante volte è stato un punto di attacco: ‘Eh, questi pezzi sono sempre D’Alessiani…’.”

Anna Tatangelo oggi

Dopo la separazione da Gigi D’Alessio Anna Tatangelo avrebbe preso un appartamento in affitto per lei e il figlio Andrea, a Roma, e oggi starebbe cercando di trovare una nuova stabilità accanto a Livio Cori.