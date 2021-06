Anna Tatangelo: il dettaglio notato dai fan nella sensuale partita a biliardino in bikini

Una partita a biliardino non poteva essere più sensuale: l'ultimo scatto super apprezzato di Anna Tatangelo sui social

Anna Tatangelo ha recentemente arricchito il suo profilo Instagram con un nuovo scatto super bollente che ha subito fatto il giro del web. Nell’immagine in questione si vede la popolare cantante di Sora mentre gioca a biliardino, ma quello che ha lasciato tutti di stucco è stata la sua particolarissima mise.

Anna Tatangelo sgomenta i fan

L’artista frusinate è infatti apparsa intenta nella partita sfoggiando un bikini mozzafiato, che ha ovviamente messo in mostra il suo ben noto fisico da urlo. Il costume nero ha di fatto evidenziato le forme stratosferiche della 34enne, che hanno immediatamente richiamato i commenti entusiasti di moltissimi fan. Tra gli “stupenda” e i “meravigliosa” al punto da diventare “illegale”, alcuni ammiratori hanno tuttavia notato un dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

«Che super addominali! Come fai?» e «Hai il ferro negli addominali, meravigliosa…» sono stati dunque i complimenti giunti all’ex compagna di Gigi D’Alessio, che ha nuovamente fatto il pieno di like.

Nel mentre, Anna Tatangelo ha anche presentato il suo nuovo album dal titolo “AnnaZero”, da lei stessa definito come una “rinascita musicale”. In questa nuova avventura musicale, l’artista ha deciso di darsi all’hip hop, con collaborazioni importanti del calibro di Danti, Gemitaiz, Emis Killa e Geolier. Il percorso della cantautrice, cominciato un paio di anni fa grazie all’incontro artistico con Achille Lauro e Boss Doms, si profila dunque come un’attesa ripresa dopo la pausa dettata dall’emergenza sanitaria.