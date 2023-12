Anna Tatangelo in vacanza con il fidanzato di 10 anni più giovane: le foto bollenti

Anna Tatangelo sta trascorrendo una vacanza all’insegna dell’amore con il fidanzato Mattia Narducci e, sui social, ha condiviso alcuni scatti bollenti.

Anna Tatangelo nel resort extralusso

Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio e dopo la rottura dal rapper Livio Cori, Anna Tatangelo sembra aver trovato finalmente la felicità accanto al modello di 10 anni più giovane Mattia Narducci e, nelle ultime ore, lei stessa ha condiviso con i fan dei social alcuni scatti bollenti della loro ultima vacanza sulle Dolomiti. I due hanno alloggiato presso un resort di lusso e, nella spa dell’albergo, si sono concessi un bagno rilassante e alcuni baci bollenti.

La cantante finora ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua storia d’amore con il giovanissimo modello che, sui social, le è valsa non poche critiche. In tanti in particolare hanno avuto da ridire per la differenza d’età tra i due, ma Anna Tatangelo non sembra intenzionata a curarsene.

Per lei si tratterebbe della prima storia davvero importante dopo la fine della sua lunga e travagliata storia d’amore con Gigi D’Alessio, e in tanti sono curiosi di saperne di più. La sua storia con Narducci è destinata a durare? Al momento, sulla questione, lei ha preferito non proferire parola.