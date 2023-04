Anna Tatangelo innamorata: scoppia la passione con Mattia Narducci

Anna Tatangelo sembra aver finalmente trovato una nuova serenità accanto al modello 26enne Mattia Narducci e, nelle ultime ore, i due sono stati avvistati da Chi sul lungomare di Ostia.

Anna Tatangelo: la passione con Mattia Narducci

Dopo la delusione vissuta con Gigi D’Alessio e dopo l’unione naufragata con il rapper Livio Cori, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la felicità accanto al modello 26enne Mattia Narducci, con cui il settimanale Chi l’ha avvistata sul lungomare di Ostia tra sguardi languidi e baci appassionati. I due si frequenterebbero già da alcuni mesi e la differenza d’età (di ben 11 anni) non sembra essere un ostacolo per la coppia. Al momento Anna Tatangelo ha preferito non parlare pubblicamente della sua liaison con il modello e in tanti, tra i suoi fan, sperano di saperne presto di più.

Dopo la separazione dal padre di suo figlio Andrea D’Alessio la cantante si è trasferita in una casa tutta sua a Roma e sembra che abbia interrotto ogni rapporto con il cantante (che nel frattempo ha avuto un quinto figlio insieme all’attuale fidanzata, Denise Esposito). La Tatangelo non ha fatto segreto di aver vissuto un momento difficile dopo la separazione e di aver voluto trascorrere del tempo da single.