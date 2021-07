Anna Tatangelo interviene sulle polemiche relative a Barbara D’Urso: “Nulla in comune”

Anna Tatangelo, in procinto di esordire con un nuovo programma nella domenica di Canale 5, ha replicato alle voci sul possibile dissidio con Barbara D'Urso

Come sappiamo, la prossima stagione di Canale 5 sarà caratterizzata da una domenica nuova di zecca. Una delle principali novità sarà l’arrivo di Anna Tatangelo, chiamata a condurre un vecchio format di casa Mediaset. A settembre tornerà infatti in onda Scene da un Matrimonio, portato al successo da Davide Mengacci negli ormai lontani anni 90.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo parla di Barbara D’Urso

Nel remake della trasmissione verranno raccontati i giorni più importanti delle coppie in gioco, dai preparativi ai festeggiamenti, senza scordare ovviamente il momento del fatidico sì.

Ecco dunque che nella nuova edizione 2021 sarà proprio la cantante di Sora a ripercorrere queste vicende. In una recente intervista, proprio lei ha del resto sottolineato come sia un progetto ancora in fase di sviluppo.

Con tante idee in corso, resta da capire come verranno organizzate fino al giorno della messa in onda. Di una cosa Anna si è detta tuttavia certa: “Sicuramente racconterà anche me stessa”. L’ex storica compagna di Gigi D’Alessio si farà così conoscere al grande pubblico anche come persona oltre che come artista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In riferimento alle voci sulla cosiddetta “sostituzione” di Barbara D’Urso nella domenica pomeriggio della prima rete del Biscione, la Tatangelo ha peraltro precisato: “I nostri sono programmi non hanno nulla in comune.

Il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”. Intanto Anna sarà in onda su Canale 5 anche in prima serata nella giuria di All Together Now di Michelle Hunziker.