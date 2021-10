Anna Tatangelo, sogni e retroscena: un figlio e una prima serata

Secondo indiscrezioni tra i sogni e i progetti futuri di Anna Tatangelo vi sarebbero un altro figlio e una prima serata.

Dopo l’addio al suo storico compagno, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo sarebbe riuscita a trovare la serenità e secondo indiscrezioni, avrebbe già in serbo importanti progetti per il suo futuro.

Anna Tatangelo: un figlio

Secondo indiscrezioni Anna Tatangelo, reduce dalla rottura con Gigi D’Alessio, starebbe sognando di avere il suo secondo figlio con il rapper Livio Cori, con cui è uscita allo scoperto durante l’estate 2021.

La cantante è già madre di Andrea, nato il 31 marzo 2010 dalla sua relazione con Gigi D’Alessio che, nel frattempo, ha rivelato di essere in attesa del suo quinto figlio insieme all’attuale fidanzata, Denise Esposito. Per il momento Anna Tatangelo non ha confermato l’indiscrezione, ma sono in tanti a chiedersi cosa le riserverà il futuro dal punto di vista sentimentale e familiare. Oggi la cantante sarebbe più felice che mai al fianco di Livio Cori.

Anna Tatangelo: una prima serata

Sempre secondo i rumor in circolazione, i progetti della cantante non si fermerebbero alla famiglia: il suo sogno sarebbe infatti quello di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, anche se non è dato sapere se come concorrente o come co-conduttrice. La questione al momento resta avvolta nel mistero e la cantante è attualmente impegnata con la conduzione di Scene da un matrimonio. La cantante sarà presente inoltre nella nuova edizione di All Together Now, lo show musicale che avrà inizio domenica 31 ottobre su Canale 5.

Anna Tatangelo: la rottura da Gigi D’Alessio

A inizio 2020 Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno confermato la loro definitiva rottura. La coppia aveva già vissuto un periodo di crisi nel 2018, anno in cui avevano deciso di separarsi. A quanto pare la cantante non avrebbe appreso la notizia della gravidanza di Denise Esposito dal suo ex compagno, e attualmente tra i due i rapporti sarebbero alquanto tesi: “Che sarà di nuovo padre io e nostro figlio Andrea lo abbiamo saputo dai giornali”, ha affermato la cantante, e ancora: “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea.

Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere. Mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e per tutelare Andrea”.