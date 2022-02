Anna Valle, da Sanremo a “Lea”: serie per ringraziare infermiere

Roma, 21 gen. (askanews) – L’abbiamo appena vista, elegantissima, ospite di Amadeus a Sanremo, dove ha presentato la nuova fiction di cui è protagonista, “Lea Un giorno nuovo”, serie in 4 serate, dall’8 febbraio su Rai1. Anna Valle qui interpreta un’infermiera, che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. “L’idea di raccontare la storia di infermiere ci era particolarmente a cuore, non solo a me ma anche alla nostra regista Isabella Leoni, perché volevamo in qualche modo..

Era il nostro piccolo modo di ringraziare gli infermieri, gli operatori sanitari, i medici, che in questo anno hanno fatto tanto, tantissimo, stanno continuando a fare ancora tanto”.

Accanto all’attrice, nella serie, Giorgio Pasotti, nel ruolo dell’ex marito, primario dell’ospedale, e Mehmet Gunsur, che aveva lavorato con lei in un’altra serie di grande successo, “La compagnia del cigno”. Ma “Lea” è soprattutto la storia di una donna che rinasce, anche grazie ad una grande solidarietà femminile.

“E’ una storia molto al femminile, anche se ovviamente gli uomini non mancano, abbiamo Giorgio, Mehmet, Primo Reggiani, però ecco, questa sorellanza si legge molto, l’abbiamo vissuta molto, ed è stato molto bello”.

Dopo questa avventura Anna Valle inizierà a girare la seconda stagione della fiction Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, e ha in cantiere un paio di progetti con il marito, Ulisse Leandro, con la loro casa di produzione, la Louis Lender. E alla domanda se prima o poi le piacerebbe tornare a Sanremo in veste di conduttrice, Anna risponde: “Bisogna vedere in che momento della tua vita di trovi, cosa stai facendo, chi affiancheresti, in quale modalità.. Ecco sono tante le domande alle quali rispondere. D’istinto ti potrei dire sì, potrebbe essere una esperienza in più, ecco, un’esperienza bella”.