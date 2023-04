Anna Valle ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulle sue opinioni sui temi della maternità surrogata e la legalizzazione delle droghe leggere.

Anna Valle: la passione con il marito

Anna Valli è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma non ha fatto segreto di essere felice accanto a suo marito Ulisse Lendaro, padre dei suoi due figli. Quanto alla passione dopo 15 anni insieme l’attrice ha confessato che esisterebbe ancora, ma ha anche affermato che non si definirebbe “una tigre da materasso”. “Non mi definirei una tigre del materasso. Ma con mio marito, dopo 15 anni, c’è sempre passione”, ha affermato.

L’attrice ha anche confessato la sua opinione sul tema della maternità surrogata e ha dichiarato: “Idealmente non sarebbe sbagliato. Se io non posso avere figli e ti chiedo questo supremo atto d’amore nei miei confronti, trovo che sia una cosa magnifica (…) Ma invece è spesso un business rovinato dagli interessi. La difficoltà di gestire il tema mi porta a schierarmi per il no”. Sul tema delle droghe leggere l’attrice ha invece affermato: “Mi è capitato, capita di condividere qualche canna (…) Io sarei per legalizzarla, anche perché tutto ciò che è proibito diventa un affare in mano alle persone sbagliate”.