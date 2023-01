Annaffia la senzatetto perché è davanti al suo negozio: arrestato

Una vicenda che coinvolge il proprietario di una galleria d’arte e una senzatetto ha conquistato il web.

L’uomo ha preso un tubo ed ha annaffiato la donna dato che da giorni era davanti al suo negozio. Il protagonista di questa storia è stato arrestato ma ha dichiarato di non aver mai avuto cattive intenzioni.

Secondo Collier Gwin, responsabile di questo barbaro gesto, annaffiare la senzatetto era un modo di aiutarla. La donna era proprio di fronte all’entrata del negozio e più volte, Gwin, le ha chiesto gentilmente di andare via dato che lei gli impuliva di pulire la strada per accedere alla galleria d’arte.

Collier Gwin ha inoltre dichiarato che la donna: “ha iniziato a urlare cose bellicose, sputare, urlare contro di me… a quel punto era fuori controllo e ho deciso di spruzzarla con il tubo”. Il proprietario dellla galleria d’arte ha riconosciutodi aver commesso un gesto estremo e sbagliato, ma ha continuato a dire che lui ha provato più volte ad aiutare la senzatetto.

San Francisco was requiring homeless people to come inside where it is safer. But then last month a judge ordered the city to let people, many of whom are mentally ill and/or addicts, camp on the sidewalks, where they are 3x more likely to die.pic.twitter.com/OVfNOthL8D

— Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) January 11, 2023