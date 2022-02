Annalisa alle Maldive, il bikini è troppo piccolo: le foto fanno impazzire i fan

Nali si gode le bellezze tropicali delle Maldive, le acque cristalline e la sabbia bianchissima: i suoi scatti in costume non sono passati inosservati.

Dopo il successo ad Amici, il talent di Maria De Filippi grazie al quale si è fatta conoscere al grande pubblico, Annalisa ha riscosso numerosi traguardi e tante soddisfazioni. La sua voce è potente e fine al contempo, con la musica Nali sa coinvolgere ed emozionare.

Interpreta meravigliosamente brani senza tempo del cantautorato italiano e dello scenario musicale internazionale, sforna hit travolgenti e canzoni intense. Dopo l’uscita del suo nuovo album, “Nuda10”, Annalisa avrebbe dovuto dare il via a un tour per l’Italia. Tuttavia, le limitazioni anti-Covid imposte dalla pandemia hanno causato uno stop generale e anche i suoi concerti sono saltati. Finalmente Nali è pronta a incontrare i suoi fan: la tournée è fissata per il prossimo ottobre e intanto si gode una vacanza alle Maldive.

Gli scatti più sensuali hanno già fatto impazzire i fan.

Annalisa alle Maldive, le foto in bikini conquistano i fan

C’era da scommetterci: le foto che immortalano l’ex alunna di Amici in costume sulla spiaggia delle Maldive o all’interno del resort non sono passate inosservate. Al contrario, i fan hanno gradito e in tanti lo hanno detto chiaramente nei commenti aggiunti ai suoi post su Instagram. Nali appare serena e rilassata, felice di scoprire le meraviglie della natura nel cuore dell’Oceano.

Pronta ad abbronzarsi, la cantante si dedica anche alle fotografie. Alcuni hanno notato che l’ultimo bikini indossato da Nali risalta il suo fisico da urlo, ma forse è un po’ piccolo.

I commenti dei fan

“Che bella”, “Una sirena”, “Bellezza”: sono questi alcuni dei commenti più comuni che i follower di Nali le dedicano sotto i post condivisi dalla cantante.

Alcuni, oltre a complimentarsi per il suo fascino travolgente, hanno notato il colorito di Annalisa: lei ha la carnagione molto chiara, ma il sole delle Maldive pare stia facendo effetto. Dalle foto, infatti, Nali sembra stia cominciando ad abbronzarsi.