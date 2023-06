Annalisa e Alfa al "Gardaland Summer Festival", una notte in musica

Roma, 19 giu. (askanews) – L’8 luglio è in programma il Gardaland Summer Festival, una notte dedicata al divertimento e alla buona musica, che vedrà il grande Parco divertimenti in provincia di Verona prolungare l’apertura fino all’una di notte e trasformarsi in una discoteca all’aperto.

Si inizia alle 18 in piazza Jumanji con i primi DJ Set della giornata (tra cui Dj Zeno, Teo Mandrelli e a seguire i Vida Loca con Dj Giulia Alberti, il vocalist Luca Giglio e il loro corpo di ballo)- per scaldare la pista da ballo. Poi arriverà Ginevra Lamborghini, con il nuovo singolo “Equatore” e dalle 22:30 gli ospiti saranno coinvolti dalla musica e dall’animazione di RTL 102.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari che presenteranno Annalisa – in cima alle classifiche con “Disco Paradise” e “Mon Amour” – e Alfa – con la sua “bellissimissima 3” il cui video è stato girato a bordo di Shaman, iconica attrazione del Parco. Seguirà uno Special Guest a sorpresa.

Dalle 24 all’una di notte, “La Discoteca Nazionale” di RTL 102.5, con Fabrizio Ferrari e il Dj Sautufau, farà ballare Gardaland e l’Italia intera in diretta in Radiovisione (sul canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, e in streaming su RTL 102.5 PLAY).

Gardaland Summer Festival è organizzato da FMedia. Sul sito www.gardaland.it è possibile acquistare il biglietto per la serata Summer Festival ad una tariffa unica di 37 euro.