Annalisa, la cantante parla del matrimonio: "Sì, mi sposo"

Ne ha fatta di strada Annalisa da quando si è classificata seconda ad Amici nella decima edizione. L’artista che non molto tempo fa ha festeggiato i dieci anni di carriera con l’album Nuda10, sta vivendo una fase professionale davvero in ascesa e non pare arrestarsi. Nali si sta però preparando a coronare il suo amore, sposando il suo fidanzato, il 43enne Francesco Muglia: “Sì abbiamo deciso di sposarci”, sono le parole affidate ad un’intervista rilasciata a DiPiù Tv.

Annalisa conferma il matrimonio con il compagno Francesco Muglia

Stando a quanto si apprende, il compagno di Annalisa ha 43 anni e nella vita lavora come vicepresidente marketing di Costa Crociere ed è proprio grazie a quest’ultima che i due si sono conosciuti, aggiungendo inoltre a tale proposito che “Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”.

La cantante parla di una eventuale futura gravidanza

Non ultimo Annalisa ha dedicato parte della sua riflessione ad una futura ed eventuale gravidanza. Anche in questo caso, pur non sbilanciandosi per il momento ancora troppo, ha spiegato che non riuscirebbe mai a rinunciare alla musica: “Una gravidanza? La metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”, ha spiegato.