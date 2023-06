Annalisa Minetti ha completamente perso la vista: "Ormai è nero totale"

Annalisa Minetti ha completamente perso la vista. E’ stata lei stessa a confessarlo, rivelando di non vedere neanche più le ombre. Adesso la sua vita cambierà ancora una volta.

Annalisa Minetti ha completamente perso la vista

In una lunga intervista a La verità, Annalisa Minetti ha confessato di aver perso completamente la vista. Fino a qualche tempo fa, la cantante vedeva delle ombre, dettaglio che le dava una certa sicurezza. Adesso, purtroppo, è “nero totale“.

Le parole di Annalisa Minetti

Annalisa ha dichiarato:

“Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (vedo, ndr) più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. (…) Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”.

Nonostante tutto, la Minetti non si abbatte. Vede “nero totale”, ma seguirà il consiglio di suo padre e cercherà di essere la sua luce.

Annalisa Minetti: la disavventura in politica

Oltre ad aver parlato della perdita della vista, Annalisa Minetti ha ricordato la sua disavventura in politica. In questo mondo si è sentita sfruttata e non replicherebbe mai l’esperienza. Ha dichiarato: