Annalisa Minetti: “In Déjà Vu prometto fedeltà alla mia musica”

Roma, 12 set. (askanews) – Si intitola “Déjà Vu” il nuovo brano con cui Annalisa Minetti torna sulla scena musicale. Un brano elettro pop dalle sonorità fresche ed accattivanti, con un inciso ipnotico che mette in luce una nuova espressività vocale e interpretativa, una vera metamorfosi artistica e personale; un punto di rottura con il suo passato che apre un nuovo intrigante percorso musicale tutto da scoprire.

Come spiega la stessa Annalisa Minetti: “Non posso immaginare un “deja vu” sentimentale perché ho un matrimonio soddisfacente, piuttosto è la mia musica, la volontà di farla tornare prepotentemente nella mia vita e di promettergli che ci sarò così come lei c’è stata per me”.

Nel video la protagonista intraprende un viaggio mentale. L’attrazione per un uomo e la percezione di averlo già incontrato. Una voglia di Epifania, di cambiamento e di buttarsi senza paura, in quell’avventura vivendola, per una volta, fino in fondo.

“Mi dicono sempre che ho avuto tanto dalla vita, ma io ho ottenuto e conquistato tanto, perché credo in due parole fondamentali: volontà e impegno. Ho amato la fatica e i percorsi e non le medaglie vinte.

Ma la mia vita è atletica, io sono un’atleta nella vita. Il mio messaggio musicale è allenarsi a vivere e amare il disagio come opportunità e non come limite, perché la diversità è una grandissima ricchezza”.