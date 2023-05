Annalisa Scarrone presto sposa: chi è Francesco Muglia, compagno della cantante

Francesco Muglia diventerà presto il marito dell’amata cantante Annalisa.

Annalisa si sposerà a breve

Protagonista della musica pop italiana, Annalisa, uscita dall’edizione del 2011 del talent show di Maria De Filippi Amici, si sposerà a breve con il suo fidanzato Francesco Muglia.

La certezza è arrivata con la notizia del quotidiano online SavonaNews. Il giornale, infatti, ha fatto sapere che è già stata effettuata pubblicazione di matrimonio dai futuri sposi al municipio.

Sul quotidiano savonese si legge: “Il futuro marito di Annalisa è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire”.

Chi è Francesco Muglia

Sulla sua vita privata la cantante ligure è sempre stata molto riservata, ma i più curiosi sono riusciti a carpire il nome del suo compagno.

Il fidanzato di Annalisa si chiama Francesco Muglia ed è nato nel 1980 a Padova. Francesco ha studiato Lettere e Filosofia all’Università di Padova e a Stoccolma. Muglia ha conseguito un Master in Master in Marketing e Sales Management a Milano.

La carriera del fidanzato di Annalisa

Muglia ha avuto dapprima un’esperienza in un’azienda di consulenza in ambito fashion retail. Successivamente il compagno di Annalisa ha iniziato la sua carriera nella società Danone. Qui ha ricoperto posizioni di responsabilità nei settori Trade, Sales e Marketing. In questa importante esperienza lavorativa Francesco ha gestito marchi di rilievo come Activia, Vitasnella e Danacol.

Muglia ha poi intrapreso la carriera di Global Customer & Marketing Intelligence Director in Costa Crociere. In seguito ha ricoperto posizioni sempre più importanti fino a diventare General Manager Iberia (Spain & Portugal).

