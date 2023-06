Annalisa si è sposata in gran segreto con Francesco Muglia: la location

Fiori d’arancio per Annalisa Scarrone e Francesco Muglia, di professione manager di Costa Crociere. Secondo Il Messaggero, la cantante di Mon Amour si è sposata in gran segreto con il compagno, al suo fianco da circa due anni. La coppia si è giurata amore eterno con rito religioso, in un luogo caro allo sposo.

Annalisa e Francesco: ecco dove si sono sposati

Annalisa e Francesco si sono sposati nella Basilica di San Francesco, ad Assisi. E’ un luogo molto caro a Muglia perché è profondamente legato ai frati francescani che vivono nel convento. A sposarli è stato Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro.

Annalisa e Francesco: presto il matrimonio civile

La Scarrone e Muglia si sono sposati con rito religioso alla presenza di 80 invitati, tra familiari e amici intimi. Dopo le nozze hanno festeggiato presso La Locanda del Cardinale. Sabato 1 luglio, invece, si svolgerà la celebrazione civile. In questa occasione, Annalisa e Francesco avranno al loro fianco anche persone Vip, come Fedez e la moglie Chiara Ferragni e J-Ax e consorte.