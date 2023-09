Annamaria Serturini, attaccante della Roma femminile, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Giulia Rossi. Una sorpresa molto romantica, condivisa sui social.

Annamaria Serturini e Giulia Rossi spose, la romantica proposta di matrimonio dell’attaccante romana

Annamaria Serturini, attaccante della Roma femminile, ha condiviso su Instagram alcuni momenti della proposta di matrimonio romantica che ha organizzato per la compagna Giulia Rossi. Un momento davvero perfetto, sulla spiaggia al tramonto, in una location bellissima come quella di Amare Holi Beach, in località di Passoscuro, dove è iniziata la loro storia d’amore. Erano presenti alcune persone care per questa promessa di amore eterno. Annamaria si è inginocchiata con un cofanetto aperto tra le mani e la sua compagna, visibilmente commossa, si è portata le mani sul viso. “L’amore vero esiste e voi ne siete la dimostrazione, mai visto niente di più bello” ha scritto l’amica che ha scattato la foto per immortalare questo momento magico.

Annamaria Serturini e Giulia Rossi spose: la proposta nata da uno scherzo

La proposta sembra essere stata davvero inaspettata e partita da uno scherzo iniziato durante un precedente matrimonio di una coppia di amici. In quell’occasione, Giulia Rossi aveva raccolto il bouquet durante il lancio da parte della sposa e da quel momento tutti si aspettavano che ricevesse una proposta ufficiale. La compagna Annamaria ha deciso che era realmente arrivato il momento di chiederle di diventare sua moglie. Una decisione presa dopo anni di relazione. Le due sono legate almeno da 5 anni.