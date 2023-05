Home > Video > @annao1144: "La Meloni si è ricordata di avere una coscienza" @annao1144: "La Meloni si è ricordata di avere una coscienza"

"A prescindere dal fatto che mi sembra anche il minimo che la presidente Meloni fosse in Emilia, essendo al governo. Se vogliamo poi parlare del'ennesima recita che ha fatto: ha esordito sottolineando 'niente passerelle, le telecamere non mi devono seguire' e poi per tutto il tempo è stata seguita da persone con i telefoni che hanno tranquillamente registrato tutti gli spostamenti che ha fatto". Le critiche via social di @annao1144